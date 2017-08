Jak często oglądamy treści wideo w Internecie? Wyniki badań 2017

Na przełomie czerwca i lipca 2017 r. ISProject Wydawca przeprowadził badanie ankietowe na próbie 1260 osób. Dotyczyło ono rynku treści wideo w Internecie. Wśród pytań odnoszących się do zwyczajów, preferencji i praktyk związanych z oglądaniem wideo w Internecie, znalazły się i te związane z częstotliwością oglądania.

Zdecydowana większość badanych (76%) ogląda treści wideo w Internecie co najmniej kilka razy w tygodniu (45% codziennie i 32% kilka razy w tygodniu). 13% korzysta z treści wideo kilka razy w miesiącu, a 11% robi to rzadko (7% bardzo rzadko i 4% prawie nigdy).

Częstemu oglądaniu treści wideo w Internecie pomaga powszechność urządzeń mobilnych, na których mogą być one odtwarzane. 53% respondentów wykorzystuje w tym celu smartphone, a 22% tablet. Najczęściej jednak oglądamy takie treści za pośrednictwem komputera/laptopa, taką możliwość wskazało 84% osób. Można było udzielić kilku odpowiedzi.

Na pytanie ile czasu dziennie respondent przeznacza na oglądanie treści wideo w Internecie, najbardziej popularną odpowiedzią było do 1 godziny (29%). 26% osób ogląda wideo przez góra 30 minut, a 25% deklaruje, że do 2 godzin dziennie. Ponad 10% ogląda treści wideo do 3 godzin dziennie, a prawie 5% przeznacza na to do 4 godzin i tyle samo respondentów (5%) spędza przed ekranem więcej czasu.

Badanie przygotował i przeprowadził ISProject Wydawca (www.isproject-wydawca.pl). Cały raport z badań będzie wkrótce dostępny na JakNapisac.com.

