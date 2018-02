Jakie są osoby mające tatuaże?

Termin tatuaż wywodzi się z języka polinezyjskiego i oznacza malowidło, znak. Został użyty po raz pierwszy przez Jamesa Cooka w napisanej przez niego relacji z podróży dookoła świata. Ukazała się ona w Londynie w 1773 roku. Nie oznacza to jednak, że tatuaż nie był wcześniej znany w Europie, po prostu nie miał własnej nazwy. W czasach starożytnych używano go do piętnowania niewolników (znak własności) lub przestępców (kara za przestępstwo). Obecnie jest traktowany raczej jako ozdoba, pamiątka itp.

Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej. Jednym z jego celów było sprawdzenie, jakie cechy wiążą się w opinii badanych z osobami posiadającymi tatuaże. W ankiecie wzięło udział 1 126 respondentów. Poniżej zaprezentowano odpowiedzi osób, które same nie mają tatuaży. Wybrano kilka cech.

Badanie przeprowadzono dla MojaSocjologia.pl.

